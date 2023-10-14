رياح محملة بالأتربة وغيوم في سماء مدن وقرى شمال سيناء

هبت بعد ظهر اليوم رياح قوية محملة بالأتربة على قرى ومدن شمال سيناء، صاحبها غيوم بسماء المنطقة، حيث زادت حدة الرياح المحملة بالأتربة على المناطق الساحلية والصحراوية، وتكاثرت الغيوم بسماء المنطقة بشكل مختلف عما كانت عليه صباح اليوم.

تساقط أمطار خلال الساعات القادمة

قال المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، إن هناك أمطارا تتساقط على غالبية المناطق بالمحافظة، وأن هناك تقلبات مناخية متوقعة، وأمطار وهبوب رياح قوية على غالبية المدن والقرى بمحافظة شمال سيناء.

مجلس مدينة العريش في حالة انعقاد دائم

بدوره أكد مجلس مدينة العريش، أن المجلس في حالة انعقاد دائم بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة، والمجالس المحلية والقرى والتجمعات التابعة والمديريات، موضحا أنه تم من خلال فريق البيئة والتجديد، العمل على تنظيف بيارات الصرف الصحي من الأتربة، وبيارات تصريف المياه بنقاط التجمع في عدة مناطق بوسط وساحل المدينة

وناشد مجلس مدينة العريش المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المجلس حال حدوث أي من المشكلات أو انقطاع التيار الكهربائي.