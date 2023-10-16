«أولاد حريم كريم» يحقق 15 ألف جنيه أمس.. المركز السادس بقائمة الإيرادات

تراجعت إيرادات فيلم «أولاد حريم كريم»، بطولة الفنان مصطفى قمر، بشكلٍ كبير، بالتزامن مع الأسبوع السابع لعرضه في السينمات، إذ هبط في قائمة الأفلام المنافسة، إلى المركز السادس.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ، إنّ فيلم «أولاد حريم كريم» للفنان مصطفى قمر، حقق 15.6 ألف جنيه فقط، أمس الأحد، في شباك التذاكر، ليصل إجمالي ما حققه على مدار الشهرين الماضيين، نحو 8 ملايين جنيه.

أبطال وأحداث فيلم أولاد حريم كريم

فيلم أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، ومن الشباب تيام قمر، رنا رئيس، وهنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

تدور قصة فيلم أولاد حريم كريم، بعد مرور نحو 18 عامًا من أحداث الجزء الأول، وظهور جيل جديد ودخول الأبناء مرحلة الشباب والمراهقة، ولقاء كريم مرة أخرى بصديقاته الفتيات، وتشتعل قصة حب بين ابنته وابن داليا البحيري.

وشهد الجزء الثاني من الفيلم انتهاء مصير عدد من الشخصيات من بينها «جيجي» زوجة «كريم الحسني» التي قدمتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز في الجزء الأول، وجاء خلال أحداث الجزء الثاني أنها توفيت وأصبح «كريم» أرمل، أما شخصية «ماجد» التي جسدها الراحل طلعت زكريا، فجاء خلال أحداث الجزء الجديد بانفصاله عن زوجته «هالة رفعت» والسفر خارج مصر.