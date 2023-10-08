إيرادات فيلم أولاد حريم كريم تصل إلى 22 ألف جنيه في 24 ساعة

حقق فيلم أولاد حريم كريم، 22 ألفا و513 جنيها إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس، وهو الجزء الثاني من فيلم حريم كريم الذي عرض 2005.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم أولاد حريم كريم، على مدار 5 اسابيع عرض بالسينما، نحو 8 ملايين جنيه، وجاء في المركز السادس بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث يسبقه في الترتيب أفلام فوي فوي، وحسن المصري، وش في وش، العميل صفر، بيت الروبي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

فيلم حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، ومن الشباب تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

قصة فيلم أولاد حريم كريم

تدور قصة فيلم أولاد حريم كريم بعد مرور نحو 18 عامًا، وظهور جيل جديد ودخول الأبناء مرحلة الشباب والمراهقة، ولقاء كريم مرة أخرى بصديقاته الفتيات، وتشتعل قصة حب بين ابنته وابن داليا البحيري.