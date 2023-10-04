فيلم «أولاد حريم كريم» يحقق إيرادات عالية في شباك التذاكر منذ بداية العرض

نجح فيلم «أولاد حريم كريم» بطولة الفنان مصطفى قمر في تحقيق إيرادات عالية، واحتل المرتبة الرابعة بين الأفلام الأخرى المنافسة في دور العرض.

إيرادات فيلم «أولاد حريم كريم»

وحقق فيلم «أولاد حريم كريم» مايقرب من 7 ملايين و809 ألف جنيه منذ بداية العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، ونجح الفيلم في تحقيق رود أفعال إيجابية لدى الجمهور بعد أيام من طرحه في دور العرض السينمائي.

أبطال فيلم حريم كريم

يعود فريق العمل الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم من تقديم جزء جديد من فيلم «حريم كريم» الذي جرى إنتاجه عام 2005، من بينهم مصطفى قمر، علا غانم، خالد سرحان، داليا البحيري وبسمة، بجانب عدد من الأبطال الجدد تيام قمر، بشرى، عمرو عبد الجليل ورنا رئيس.

تفاصيل فيلم «حريم كريم»

وشهد الجزء الثاني من الفيلم انتهاء مصير عدد من الشخصيات من بينها«جيجي» زوجة «كريم الحسني» التي قدمتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز في الجزء الأول، وجاء خلال أحداث الجزء الثاني أنها توفت وأصبح «كريم» أرمل، أما شخصية «ماجد» التي جسدها الراحل طلعت زكريا، فجاء خلال أحداث الجزء الجديد بانفصاله عن زوجته «هالة رفعت» والسفر خارج مصر.