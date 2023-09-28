«أولاد حريم كريم» يحقق إيرادات 50 ألف جنيه في دور السينما أمس

حقق فيلم أولاد حريم كريم، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، تقدر بـ50 ألفًا و891 جنيهًا، ليحتل المركز الرابع بقائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة حاليًا في السينما، إذ سبقه في الترتيب، «فوي فوي فوي» بطولة محمد فراج، و«وش في وش» بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح، و«العميل صفر» بطولة أكرم حسني، وذلك وفق بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم أولاد حريم كريم، بنحو 7 ملايين و360 ألف جنيه، على مدار 15 يوم عرض بالسينما، ويعد بمثابة الجزء الثاني من فيلم حريم كريم الذي عُرض عام 2005.

قصة فيلم أولاد حريم كريم

تدور قصة فيلم أولاد حريم كريم، بعد مرور نحو 18 عامًا، والتغيرات التي حدثت في حياة كريم ويقوم بدوره مصطفى قمر ووصول ابنته إلى مرحلة الشباب، التي رباها بمفرده بعد وفاة والدتها، وعودة «كريم» للقاء صديقاته من جديد.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

فيلم حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، ومن الشباب تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، وتظهر ريهام عبدالغفور واحدة من نجمات الجزء الأول باعتبارها ضيف شرف في الجزء الثاني.