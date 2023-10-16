نقيب الزراعيين يكشف تفاصيل لقاء حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي 

كشف الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، عن تفاصيل اللقاء مع حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، موضحاً أن أعضاء الحملة استمعوا لرؤية وفد النقابة فيما يتعلق بقطاع الزراعة والإنجازات التي تحققت خلال الـ10 سنوات، ورؤيتهم لاستكمال مشروعات التوسع الأفقي والإنتاج الحيواني في الفترة الرئاسية الجديدة للسيسي.

إنجازات في القطاع الزراعي

وأضاف نقيب الزراعيين لـ«الوطن»، أنَّ أهم ما يميز الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، هو النهج التشاركي، فلأول مرة حملة انتخابية رئاسية تستقبل كل فئات الشعب المصري من مخلفت الفئات والطوائف والأعمال للاستماع لرؤيتهم وطرحهم للمستقبل، لافتاً إلى أنَّ ما حققته الدولة من إنجازات في القطاع الزراعي، حسّنت وجودت من حالة الأمن الغذائي في مصر.

ونوه إلى أنَّ نقابة المهن الزراعية نقابة تاريخية، وتضم كل المهندسين الزراعيين العاملين في قطاع الزراعة وكليات الزراعة وأجهزة الدولة المختلفة كالتموين والإدارة المحلية والصحة والتربية والتعليم، فيبلغ عدد أعضاءها مليون مهندس زراعي وهي كتلة كبيرة وأكثر من 5 ملايين مرتبطين بالمهندس الزراعي، وبالتالي لهم دور كبير في الأمن الغذائي.

قيمة الصادرات الزراعية المصرية

وتابع: «كلنا رأينا ما حققته الدولة من إنجازات في القطاع الزراعي، ويأتي في القلب منها ما تم من مشروعات للتوسع الأفقي من 3 إلى 4 ملايين فدان أراضي جديدة تُستكمل خلال عامين، وهذه المساحات الجديدة حسّنت وجودت من حالة الأمن الغذائي في مصر، وزادت من قيمة الصادرات الزراعية المصرية للخارج ووفرت آلاف من فرص العمل للشباب وكل فئات المجتمع».