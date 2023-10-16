افتتاح معرض الوسائل التعليمية في بني سويف.. مجسمات لتنمية المهارات

أفتتح محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، معرض الوسائل التعليمية بديوان عام المديرية، بحضور عدد من قيادات المديرية، ومحمد رمضان مدير عام التعليم العام، وفاطمة عبد الحي مدير إدارة الوسائل التعليمية

أهمية الوسائل التعليمية في النظام التعليمي الجديد

وأشاد وكيل تعليم بني سويف بالوسائل المعروضة في المعرض على هامش تفقده اركان المعرض، مؤكداً على أهمية الوسائل التعليمية في النظام التعليمي الجديد، فهي تعتبر حدا فاصلاً بين النظام القديم القائم على الحفظ والتلقين والنظام التعليمي الحديث القائم على الفهم والإدراك.

التوسع في إقامة معارض الوسائل التعليمية

وأضاف، أن مثل هذه الوسائل تعمل على تنمية مهارات الطالب وتساعد المعلم في توصيل المعلومة في سهولة ويسر، مطالبًا بالتوسع في مثل هذه المعارض وتصميم وإنتاج الوسائل والتى تعمل على توعية الطلاب بأهمية المشروعات القومية الكبري التي تنفذها الدولة، وتلبي احتياجات المدارس.

وقدم وكيل تعليم بني سويف الشكر لإدارة الوسائل التعليمية على الجهد المبذول والإعداد الجيد والتنظيم المتميز للمعرض.

واشتمل المعرض على عدة لوحات فنية ووسائل تعليمية تهدف إلى تنمية المفاهيم العلمية، وكافة المهارات الحياتية، كما احتوى المعرض نماذج ومجسمات وماكيتات تخدم العملية التعليمية.