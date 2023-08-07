«تعليم بني سويف» تكشف تفاصيل إيقاف 23 موظفا بينهم 16 سيدة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، اليوم الاثنين، تفاصيل إيقاف 23 معلما منهم 16 سيدة، بسبب نتيجة تحليل المخدرات المبدئي، والذي أجري لهم على هامش إجراء عدة تحاليل.

وأكدت المديرية، في بيان لها، أن التحاليل أولية وليست تأكيدية، حيث يتم تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بالإيقاف «مؤقتا» عن العمل لحين ظهور نتيجة التحليل التأكيدي، والذي تأتي نتائجه في معظمها سلبية.

تعليم بني سويف: نتائج التحاليل ليست نهائية

وأكدت مديرية التربية والتعليم في بني سويف أن قرار الإيقاف عن العمل لا يكون نهائيا، حيث إن القانون وضع في البداية تحليلا استدلاليا، وليس تحليلا نهائيا، وإذا جاءت العينة إيجابية يذهب الشخص لإجراء تحليل تأكيدي ليتم الفصل بين ما إذا كان الموظف يتعاطى المادة المخدرة أو أنه مريض ويحصل على المادة كنوع من العلاج.

بعض الأدوية تعطي نفس نتائج تحليل المخدرات

وأشارت المديرية إلى أن التحاليل الخاصة بالسيدات قد تعطي إيجابية بسبب تناولها بعض أدوية الحمل والضغط، بجانب وجود مجموعة من أدوية الضغط والحساسية والبرد تعطي نتيجة إيجابية في المخدرات، بجانب بعض المسكنات التي تظهر في التحليل إيجابية مخدرات.

إرشادات إجراء تحليل المخدرات

كما أشارت المديرية إلى أن القانون ينص على أنه يجب قبل الكشف على الموظف أو المواطن تسليم وثائق رسمية بالأدوية التي يحصل عليها، خاصة أدوية الضغط والسكر، لأن جزءا كبيرا من الأدوية التي يحصل عليها كعلاج ممكن تعطي نتائج إيجابية مخدرات، وكذلك المريض النفسي الذي يحصل على مضاد الاكتئاب.

وأشارت مديرية تعليم بني سويف إلى أن العدد المتداول 23 منهم 16 سيدة، «معلما وموظفا» ليس في تحليل واحد، وإنما على فترات متباعدة، فهو حصاد لـ 4 نتائج كشوفات للحصول على الترقية بحسب القانون 73 لسنة 2021، ولذلك صدر 4 قرارات على فترات مختلفة، فقد يأتي في قرار واحد اثنين من الموظفين فقط أو ثلاثة، وأقصى عدد 10 موظفين جاءت نتائجهم إيجابية في التحليل المبدئي.