وكيل «تعليم بني سويف» يوجه بتفعيل مجموعات الدعم المدرسي

تفقد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عددا من مدارس إدارة ناصر التعليمية، بشكل مفاجئ، وبدأت الجولة بمدرسة الشهيد محمد طه الساعي الإعدادية بنات، ثم مدرسة محمد فريد الإعدادية بنات، ونجع الديب الإعدادية المشتركة، والشهيد دياب عبد اللطيف الابتدائية، ومدرسة سعيد عيسى الابتدائية، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

وكيل تعليم بني سويف يتابع العملية التعليمية

وشارك وكيل تعليم بني سويف، الطالبات طابور الصباح، مستمعا لبرنامج الإذاعة المدرسية، ثم تفقد حجرات الدراسة ومعامل الأوساط، وحرص على متابعة ومحاورة الطلاب حول إنجازات نصر أكتوبر المجيدة، وما حققته العسكرية المصرية والدروس المستفادة من نصر أكتوبر، وأهم المشروعات القومية التي قامت بها الدولة.

متابعة سير العملية التعليمية

واطمأن وكيل تعليم بني سويف على انتظام العملية التعليمية وسجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والإجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة، مؤكدا انتظام الدراسة في 1300 مدرسة ابتدائي وإعدادي وثانوي عام وفني، مطالبًا بضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية من بداية اليوم الدراسي واختيار البرامج خلال الإذاعة المدرسية التي تعمل على غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب والعمل على توعية الطلاب بالمشروعات القومية ومبادرة حياة كريمة والإنجازات التي تحققها مصر في مختلف المجالات.

تفعيل الإشراف اليومي

ووجه وكيل الوزارة بضرورة حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور، ومتابعة دخول وخروج الطلاب المدرسة وتفعيل دور الإشراف اليومي منعا للازدحام والتكدس على بوابة الخروج وأثناء الصعود إلى الأدوار العليا وأثناء تواجد التلاميذ والطلاب في فناء المدرسة خلال الفسحة لضمان سلامة أبنائنا وبناتنا عند الدخول والخروج.

كما شدد وكيل الوزارة على استمرار نظافة المدارس وتطهير دورات المياه والانتهاء من توزيع الكتب المدرسية وكذلك تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف المراحل للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.