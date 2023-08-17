«تعليم بني سويف» تستعد لإجراء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي، التي تنطلق بعد غدًا السبت 19 أغسطس الجاري وتختتم يوم الثلاثاء 29 من نفس الشهر، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين للامتحان عن 3 آلاف و436 طالباً وطالبة «نظامي/ خدمات/ منازل»، موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة.

محافظ بني سويف يوجه بتوفير سبل الراحة للطلاب

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات التعليم، بتوفير ‏سبل الراحة للطلاب لأداء امتحانات الدور الثاني فى هدوء ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

استعدادات تعليم بني سويف لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

وقال محمد عبد التواب وكيل تعليم بني سويف، إن المديرية أتمت استعداداتها ت لبدء أعمال ‏امتحان الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة، مشيراً إلى عقده اجتماعاً بمديري عموم الديوان ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ورئيس مركز توزيع الأسئلة، وناقش خلاله الاستعدادات والترتيبات الخاصة بعقد الامتحانات المقرر إجراءها على مدار 10 أيام، حيث جرى التأكيد على مراجعة تجهيزات المدارس المنعقدة بها اللجان وإعدادها.

حظر اصطحاب الهاتف المحمول إلى اللجان

وأكد وكيل تعليم بني سويف عدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي أجهزة حديثة داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي محاولة للغش بكافة أشكاله ووسائله.