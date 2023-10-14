وكيل «تعليم بني سويف» يناقش كيفية تفادي سلبيات رصدتها لجان المتابعة بالمدارس

عقد محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اليوم، اجتماعًا بمديري عموم الديوان وأعضاء المتابعة بالمديرية وموجهي العموم ومديري المراحل، للوقوف على الإيجابيات والسلبيات التي تم رصدها من المتابعين خلال تفقدهم للمدارس في الفترة الماضية، منذ بدء العام الدراسي ومناقشة خطة العمل في المرحلة المقبلة.

أهمية المتابعة في الارتقاء بالعملية التعليمية

وأكد وكيل تعليم بني سويف أهمية دور المتابعة في الارتقاء بالعملية التعليمية، موضحا أن المتابعة هي المرآة التي تعكس سير العمل بالمدارس وتعمل على ضبط العمل داخل المؤسسات التعليمية وتقديم أوجه الدعم الفني لأي مشكلة طارئة داخل المدارس.

إيجاد الحلول السريعة لعلاج السلبيات والعمل على تعزيز الإيجابيات

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف بضرورة تفعيل المتابعة وسرعة إنجاز الأعمال، وإيجاد الحلول السريعة لعلاج السلبيات والعمل على تعزيز الإيجابيات، مطالباً بالدقة والموضوعية في جمع البيانات حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة، وبذل المزيد من الجهود للنهوض بالعملية التعليمية.

تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى أن المتابعة ليست لرصد الأخطاء وإنما لتصحيحها وتقديم الدعم الفني، لافتًا إلى توجيهات الدكتور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وتكليفات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، بتكثيف المتابعة المستمرة على المدارس، والعمل على علاج السلبيات وتعزيز الإيجابيات للنهوض بالعملية التعليمية.

وخلال اللقاء تحاور وكيل الوزارة مع الحاضرين مستمعا لارائهم ومقترحاتهم حول سبل تطوير العملية التعليمية