ميناء دمياط يستقبل 52 ألفًا و769 طن بضائع عامة خلال 24 ساعة

استقبل ميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، بينما غادرت نحو 15 أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الاثنين، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 8683 طنًا تشمل 4449 طن يوريا و500 طن علف و2100 طن مولاس و1634 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة 52 ألفًا و769 طنًا

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52 ألفًا و769 طنًا، تشمل 5670 طن حديد و14 ألفًا و339 طن خردة و9521 طن ذرة و100 طن سكر و7408 أطنان فول و390 طن فول صويا و15 ألفًا و241 طن قمح و100 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 598 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 214 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4887 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 30075 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 420 ألفًا و741 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4385 شاحنة.