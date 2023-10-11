الأهالي والمستثمرون في القليوبية: التطوير كان حلمنا منذ سنين.. وسهّل نقل البضائع والأفراد

أكد أهالى ومواطنو ومستثمرو القليوبية أن شبكة الطرق والكبارى التى نفذتها الدولة حلم عمره سنوات طويلة، وتحول إلى حقيقة، وساهمت الطرق الجديدة والمطورة فى التقليل من الحوادث وحماية الأرواح ووفرت بيئة جذابة وقوية للاستثمار والتنمية من خلال تيسير نقل البضائع من وإلى المحافظة والمحافظات الأخرى وتقليل الفاقد وسرعة نقل المواد الغذائية والمشروعات للأسواق الكبرى.

وقال محمد خالد «سائق» لـ«الوطن» إن محور مثل الطريق الحر بنها شبرا والطريق الإقليمى سهّل حركة المرور والتنقل من الوجه البحرى للقاهرة فى دقائق معدودة وقضى على المعاناة مع الطريق الزراعى القديم والذى كانت الرحلة تستغرق فيه ساعات فى الذهاب والعودة، وأضاف أن المشروع العملاق الطريق الحر بنها شبرا يتميز بالسرعة فى التنقل ومزود بكافة الخدمات.

«عاطف»: أزمات «الدائرى» اختفت

وأشار محمد عاطف، من شبرا الخيمة، إلى أن طفرة الطرق الجديدة بالقليوبية حلم تحقق على أرض الواقع، خاصة تطوير الطريق الدائرى وتوسعته ليصل 7 حارات وإنشاء كبارى شمالاً وجنوباً مع منع وقوف الميكروباص عليه والمواقف العشوائية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بجانب تطوير المنطقة من نفق سعد الدين الشاذلى حتى المرج وتطوير مداخل طريق إسماعيلية من الطريق الدائرى، كلها ساهمت فى التخلص من أزمات الدائرى والتوقف عليه بالساعات وجعلنى أذهب لعملى فى التجمع فى أقل من الساعة بعد أن كنت أعانى فى المواصلات والذهاب والرجوع ومشاكل التأخير المستمر.

وأوضح عبدالله الخولى، مواطن من العمار مركز طوخ، أن طريق «خط 12 القناطر بنها» المار بقريته فى طوخ تحول لشريان مرورى آمن بعد تطويره وساهم فى الحد من الحوادث اليومية عليه، كما أن المدة المستغرقة من بلدتنا للعاصمة بنها أصبحت 15 دقيقة فقط بعد أن كانت تصل إلى ساعة وأكثر بسبب سوء حالة الطريق بالماضى.

وأشار خالد عبدالعليم، من أهالى شبرا الخيمة، إلى أن تطوير كوبرى وشارع أحمد عرابى أحد أهم المحاور المرورية والسكنية بشبرا الخيمة ساهم فى حل المشكلات المرورية المزمنة التى عانينا منها على مدار عشرات السنوات وقضى على التكدس المرورى والمواقف العشوائية حيث تم تخطيط الطريق وإعادة تأهيل الكوبرى بشكل سهّل من حركة المواطنين والسيارات، وحدّ من الحوادث التى كانت تتكرر بصفة يومية.

وقال رمضان أبوالفتوح، موظف، لـ«الوطن» إن قرار فتح الطريق الحر «بنها المنصورة» اتجاه واحد وبدء تشغيل المرحلة الأولى من بنها إلى كفر شكر جاء استجابة لنداءات الأهالى حيث يعد المشروع حلماً تحقق على أرض الواقع، وأضاف أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى شهد اهتماماً بالبنية التحتية وخدمات ومرافق المواطنين، خاصة الطرق، مشيراً إلى أن الطريق الحر نقلة حضارية ويسهم فى حل مشكلات التكدس على الطريق القديم غرب الرياح التوفيقى، ويقضى على مشكلات الزحام فى الطريق القديم ومنع السير عكس الاتجاه فى الطريقين سيسهم فى الحد من الحوادث.