قافلة طبية لدعم المرضى الأولى بالرعاية مجانا في 4 قرى بالشرقية 

شاركت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الشرقية جمعية الأورمان، في تنظيم قافلة طبية جديده لدعم 96 مريضا ومريضة بقريتي هربيط وكفر النصيري بمركز أبو كبير، وقريتي أبو متنا وبهنيا بمركز ديرب نجم، في محافظة الشرقية، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالزقازيق.

خدمات طبية بجودة عالية فى القرى

وأكد عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن تنظيم القوافل الطبية الموسعة يضمن وصول الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالى فى القرى الأكثر احتياجا، ويعمل على الاكتشاف المبكر للعديد من الإصابات بين الأهالى فى هذه القرى ويضمن سرعة التدخل الطبى وتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة.

خدمات طبية لعلاج المرضى غير القادرين

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، تقديم خدمات طبية متنوعة لعلاج المرضى غير القادرين في تخصصات «العيون – الجلدية – القلب -الأطفال – المخ والأعصاب – المسالك – الصدر – العظام – الباطنة – الجراحة العامة – الأنف والأذن».

وأوضح، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، إضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.