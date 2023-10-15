فحص 748 شخصا في قافلة طبية مجانية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية بقرية السوالم قبلي، التابعة لقرية شتت الأنعام.

الكشف على 748 مواطناً

وشهدت القافلة الطبية تقديم خدمات طبية لـ748 من أهالي القرية بمختلف التخصصات «180 الباطنة - 145 أطفال - 52 أسنان - 99 رمد - 88 عظام - 76 جلدية - 57 أعصاب - 51 نساء»، إضافة إلى عمل 39 نظارة طبية، كما تم صرف العلاج اللازم من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

تكثيف القوافل الطبية في البحيرة

وتأتي القافلة في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف القوافل الطبية و السكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين و محدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

وشهدت مدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة، أمس، تنفيذ قافلة طبية قدمت خدمات طبية لـ300 مواطن من خلال 9 عيادات متنقلة، كما تم صرف العلاج مجاناً للمواطنين.

ووجهت القافلة نصائح للسيدات حول الإصابة بمرض سرطان الثدي، وطرق العلاج والوقاية منه.