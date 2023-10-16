فيلم «بيت الروبي» يواصل المنافسة للأسبوع الـ17 بإيرادات تتجاوز 130 مليون جنيه

يواصل فيلم «بيت الروبي» بطولة الفنان كريم عبد العزيز، حصد المزيد من الإيرادات والمنافسة في شباك التذاكر، رغم تواجده في دور العرض، منذ 17 أسبوعًا تقريبًا، وتعاقب العديد من الأفلام عليه.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن حجم الإيرادات الذي حققها فيلم «بيت الروبي» لـ كريم عبد العزيز، خلال أمس الأحد، موضحًا أنه حقق 19.8 ألف جنيهًا فقط، فيما تجاوز إجمالي ما حققه على مدار الـ17 أسبوعًا، نحو 130.4 مليون جنيهًا.

أبطال وأحداث فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، سارة عبدالرحمن، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

تدور قصة فيلم بيت الروبي في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث يتفاجأ إبراهيم الروبي والذي يعيش وزوجته وطفليه في منطقة ساحلية بعيدًا عن الزحام، بحضور شقيقه الصغير إيهاب الروبي إليه لزيارته، ويضطر للذهاب معه إلى القاهرة، لتحدث له مفاجآت غير متوقعة.