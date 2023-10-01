فيلم بيت الروبي يتخطى الـ130 مليون جنيه بالسينما في 14 أسبوعا

تخطت حصيلة فيلم بيت الروبي، في شباك تذاكر السينما مبلغ الـ130 مليون جنيه، وذلك على مدار 14 أسبوع عرض؛ بالتزامن مع موسم احتفالات موسم عيد الأضحى 2023، وما زال محافظًا على تواجده في المراكز الخمسة الأولى بقائمة الإيرادات اليومية، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

ومع فيلم بيت الروبي، يُثقل كريم عبدالعزيز، تواجده في قائمة الأفلام المصرية التي تخطت إيراداتها الـ100 مليون جنيه، والتي سبق ودخلها بفيلمي «كيرة والجن»، و«الفيل الأزرق 2».

أبطال فيلم بيت الروبي

فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود، محمد أنور، مصطفى أبو سريع، حاتم صلاح، سارة عبدالرحمن، تأليف محمد الدباح وريم القماش، إخراج بيتر ميمي.

قصة فيلم بيت الروبي

تدور قصة فيلم بيت الروبي في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث يتفاجأ إبراهيم الروبي والذي يعيش وزوجته وطفليه في منطقة ساحلية بعيدًا عن الزحام، بحضور شقيقه الصغير إيهاب الروبي إليه لزيارته، ويضطر للذهاب معه إلى القاهرة، لتحدث له مفاجآت غير متوقعة.