داليا البحيري ومحسن رزق في ضيافة لبنى عسل على «الحياة اليوم» الليلة

تحل النجمة داليا البحيري، والمؤلف والمخرج محسن رزق في ضيافة الإعلامية لبني عسل و برنامجها «الحياة اليوم»، على الهواء مباشرة على شبكة تليفزيون الحياة.

كواليس الوقوف على هذا المسرح العريق لأول مرة

تتحدث داليا البحيري عن النجاح الكبير لمسرحيتها «سيدتي أنا» على المسرح القومي، كما تكشف كواليس الوقوف على هذا المسرح العريق لأول مرة.

ستكشف البحيري للحياة اليوم أسرار و كواليس تذاع لأول مرة

كما يتحدث محسن رزق عن كواليس حصول مسرحيته «سيدتي أنا» على نصيب الأسد من جوائز المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة رقم 16، والتي حملت اسم الزعيم عادل إمام برئاسة الفنان الكبير محمد رياض.

بمناسبة ذكر الزعيم عادل إمام ستكشف داليا البحيري لـ«الحياة اليوم» أسرارا وكواليس تُذاع لأول مرة عن فيلمها الشهير «السفارة في العمارة»، وكذلك مسلسله الأخير «فلانتينو».

يُذكر أنَّ برنامج «الحياة اليوم» يُعرض يوميًا في تمام الساعة السابعة مساءا، ما عدا يوم الجمعة، ويرأس تحريره الدكتور محمد حبيب.