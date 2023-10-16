«النواب» يوافق نهائيا على مد العمل بقانون تيسيرات استيراد السيارات للمصريين بالخارج

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون تيسيرات المصريين في الخارج، الذي يقضي بالعمل بمبادرة استيراد السيارات لمدة 3 أشهر جديدة.

جاء مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو الآتي:

المادة الأولى:

أجازت في فقرتها الأولى للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من أحكامه متي استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه.

ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة (1) من القانون رقم (161) لسنة 2022، المشار إليهن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وخولت الفقرة الثانية من المادة، لمجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى لمدة واحدة مماثلة، وذلك لمنح أجهزة الدولة مساحة لتقييم الأثر الاقتصادي والمروري والبيئة الناجم عن مد الاستفادة في ضوء عدد المتقدمين في الثلاثة أشهر الأولى وتحديد القابلية لاستيعاب أعداد جديدة.

وبحسب القانون، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يُستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100%) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30%)، ويجري استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.