موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2023.. باق 18 يوما

نحو 18 يوما فقط تفصلنا عن موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2023، وهو ما يتزامن تقريبا مع بداية النصف الثاني من فصل الخريف الذي بدأ في 23 سبتمبر الماضي.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، يتسم فصل الخريف بالانخفاض المتوالي في درجات الحرارة، وزيادة نشاط الرياح الباردة، وزيادة تكاثر السحب الممطرة بسبب امتداد الكتل الهوائية والمنخفضات الجوية القادمة على سطح البحر المتوسط من جنوب أوروبا فى هذا الوقت من العام وانتشارها على جميع انحاء البلاد، فضلا عن قلة فترات سطوع أشعة الشمس، وهى جميعها ظواهر مناخية مقترنة ببشائر بداية فصل الشتاء، الذي سيحل يوم 22 ديسمبر المقبل.

موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2023

وفقًا لقرار مجلس الوزراء المصري، فإن موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوى 2023 وإلغاء التوقيت الصيفي سيكون في الخميس الأخير من شهر أكتوبر الجاري الموفق 26-10-2023، أي بعد نحو 18 يوما من الآن، حيث سيعاد ضبط الساعة على التوقيت الشتوي بتأخير 60 دقيقية كاملة، لتصبح الساعة 11 مساء بدلا من 12 صباحا.

يذكر أن التوقيت الصيفي، الذى جاء عن طريق تقديم الساعة 60 دقيقة، كان في آخر خميس من شهر أبريل الماضي، وفقا لقرار مجلس الوزاراء.