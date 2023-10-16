«الآثار» تُعيد تركيب مستنسخ طبق الأصل من قائمة ملوك الكرنك في الأقصر

شهدت معابد الكرنك في الأقصر، اليوم، تركيب نسخة طبق الأصل من قائمة ملوك الكرنك، التي تعتبر أحد أهم مصادر التاريخ المصري القديم التي تذكر أسماء ملوك مصر العظام وترتيبهم إلى جانب قائمتي أبيدوس وسقارة، وحجر بالرمو، وبردية تورين.

مستنسخ قائمة ملوك الكرنك

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أنّ مستنسخ قائمة ملوك الكرنك الذي تم تركيبه اليوم، أحد المشروعات المهمة التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية، نظرا للأهمية التاريخية للقائمة، والموجودة حاليا بمتحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس منذ نقله عام 1843، من معبد الآخ منو بالكرنك، لافتة إلى أنّ مستنسخ القائمة تم تركيبه بنفس مكانه الأصلي في المعبد، وهو نموذج طبق الأصل من القائمة الأصلية، وجرى تصنيعه بمصنع كنوز للمستنسخات الأثرية بالوزارة، واستغرق العمل على استنساخه نحو 3 أشهر.

وتابعت الوزارة، أنّ إعادة تركيب المستنسخ من القائمة يساهم بشكل كبير في تعريف زائري معابد الكرنك بالتاريخ المصري القديم والحضارة المصرية العريقة وأسماء ملوكها العظماء.

وقائمة الكرنك شيدها الملك تحتمس الثالث، وذكر فيها أسماء أجداده، حيث تحتوي على 61 اسما من ملوك مصر القديمة، تبدأ باسم الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة من الدولة القديمة، ووالد الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر بالجيزة، وتنتهي باسم الملك تحتمس الثالث من الأسرة الثامنة عشر من عصر الدولة الحديثة.