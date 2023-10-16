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عضو بـ«النواب»: مصر لها مواقف تاريخية في دعم القضية الفلسطينية

كتب:

يسرا البسيوني
12:05 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
النائبة مرثا محروس

النائبة مرثا محروس

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب «حماة الوطن» إن مصر لا تفوت فرصة إلا وتعلن عن دعمها الكامل للشعب الفلسطيني، لأنها قضية عربية قومية وإنسانية من الدرجة الأولة، ومصر لها مواقف تاريخية في دعم القضية الفلسطينية.

بيان البرلمان المصر مرآة عاكسة لموقف الدولة 

وأضاف أن بيان البرلمان المصري اليوم ما هو إلا مرآة عاكسة لموقف الدولة والشعب تجاه القضية الفلسطينية الذي يجرم أفعال الإسرائيلين: «مايحدث يعتبر مخالفة لحقوق الإنسان والمواثيق والقوانين الدولية،  ومصر تبذل قصارى جهدها للوصول إلي طريقة للسلام حتي لا نخسر أرواح أخري من أشقائنا في فلسطين؛ وعن الأمن القومي المصري»

الأمن القومي المصري خط أحمر

وتابعت: «الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن المساس به، وموقف مصر وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة وحاسمة لعدم نزوح أهالي غزة لسيناء، والأهم حاليا دخول المساعدات لغزة وتوقف الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

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