محافظ شمال سيناء: نقل المساعدات إلى غزة عبر منفذ رفح قريبا

قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن جميع المساعدات المجهة إلى غزة والتي وصلت المحافظة، تم نقلها من مطار العريش إلى وسط المدينة، في انتظار فتح معبر رفح قريبا.

وثّمن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة دور المنظمات الدولة التي أرسلت مساعدات إلى قطاع غزة عبر مطار العريش، فهناك مساعدات وصلت عبر المطار، وأخرى عبر البر، من التحالف الوطني للعمل الأهلي.

وقدم المحافظ الشكر العميق لكل من ساهم في رفع معاناة أهالي قطاع غزة، مشيرا إلى أن غزة تتعرض لكارثة إنسانية بسبب قرب نفاد الدواء والغذاء.

دخول المساعدات قريبا

وأكد المحافظ، في بيان، أن المساعدات ستدخل غزة قريبا، لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، موضحا وضع جميع المساعدات التي وصلت في مخازن المحافظة، سواء في فرع الهلال الأحمر المصري بجوار ميدان القاهرة، أو في استاد العريش.

وذكر، أن عددا من رجال الأعمال في شمال سيناء أعلنوا استعدادهم لاستقبال مزيد من المساعدات في المخازن الخاصة بهم، حتى يتم فتح معبر رفح قريبا.

وأكد المحافظ، أن المعبر سيتم فتحه قريبا، وهناك اتصالات على أعلى مستوى تتم من القيادة السياسية المصرية لرفع المعاناة عن سكان القطاع.

جدير بالذكر، أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة استقبل وزير الصحة، وذلك لتفقد مستشفيات المحافظة.