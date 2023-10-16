فيلم «دولارات دولارات» يحقق إيرادات 5 آلاف جنيه فقط أمس

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم «دولارات دولارات» بطولة نضال الشافعي، في دور العرض، أمس.

أوضح «الدفراوي»، في بيانٍ، أنّ فيلم دولارات دولارات، حقق 5.1 ألف جنيه فقط، ليبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه قبل 4 أسابيع تقريبًا، نحو 400 ألف جنيه فقط.

أبطال وأحداث فيلم دولارات دولارات

فيلم دولارات دولارات بطولة نضال الشافعي، صلاح عبد الله، منة فضالي، هالة فاخر، محمود حافظ ومدحت إسماعيل تيخا، تأليف طارق رمضان، إخراج محمد خضري.

فيلم «دولارات دولارات» يدور في إطار من الأكشن والإثارة، من خلال عملية سطو مسلح على أحد الملاهي الليلية، ويحدث صراع يفجر أزمات غير متوقعة بين أبطال العمل تقلب الأمور رأسًا على عقب.