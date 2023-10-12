فيلم «دولارات دولارات» يحقق 354 ألف جنيه إيرادات خلال 3 أسابيع في السينمات

حقق فيلم «دولارات دولارات» إيرادات ضعيفة وصلت إلى 354 ألف جنيه خلال 3 أسابيع عرض في السينمات، بحسب بيان الموزع السينمائي، محمود الدفراوي.

وأصبح فيلم «دولارات دولارات» في شباك تذاكر السينما تقدر بألفين و923 جنيهًا، ما جعله مهددًا بالسحب من دور العرض السينمائي، حال استمرار تحقيقه أرقامًا هزيلة.

أبطال فيلم «دولارات دولارات»

فيلم دولارات دولارات بطولة نضال الشافعي، صلاح عبدالله، منة فضالي، هالة فاخر، محمود حافظ، مدحت إسماعيل تيخا، تأليف طارق رمضان، إخراج محمد خضري.

قصة فيلم «دولارات دولارات»

فيلم «دولارات دولارات» في إطار من الأكشن والإثارة، من خلال عملية سطو مسلح على أحد الملاهي الليلية، ويحدث صراعًا يفجر أزمات غير متوقعة بين أبطال العمل تقلب الأمور رأسًا على عقب.