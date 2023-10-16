«شكري»: التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل يضمن حقوق الأشقاء

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إنه أكد مع وزيرة الخارجية الفرنسية، أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أضاف وزير الخارجية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع نظيرته الفرنسية، ويذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اللقاء تطرق الى القمة التى دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مصر، لبحث هذه التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، في إطار جهود القاهرة المتواصلة لاحتواء الأزمة الحالية، وتجنب تداعياتها على المنطقة بأكملها، فضلًا عن ضرورة دفع مسار عملية السلام.

وتابع: «أرحب بالوزيرة، وأعيد التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تتيح التنسيق والتشاور المستمر حول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما ينعكس بشكل واضح على جهودنا الحالية على احتواء الأزمة الحالية في قطاع غزة».