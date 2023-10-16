مواعيد بدء وتوقف دعاية الانتخابات الرئاسية.. اعرف الجدول الزمني

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين، القائمة المبدئية لمرشحي الرئاسة 2024، وذلك بعد فحص أوراقهم التي قدمت أثناء فتح باب الترشح، علما بأن عدد التأييدات والتزكيات ستنشر في صحيفتي الأخبار والجمهورية.

مواعيد بدء الحملات والصمت الانتخابي

ونرصد لكم في السطور التالية، مواعيد بدء وتوقف الحملات الانتخابية والصمت الانتخابي لمرشحي رئاسة الجمهورية، والتي ستبدأ من 9 نوفبمر المقبل عقب إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة.

ووفقا لقرارات الهيئة، تبدأ الحملة الدعائية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس 9 نوفمبر، وتتوقف الحملة الانتخابية بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر.

أما بالنسبة للحملة الانتخابية بالنسبة للانتخابات بالداخل فتتوقف الدعاية اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا يوم الجمعة 8 ديمسبر.

مواعيد الدعاية والصمت الانتخابي في حالة الإعادة

أما في حالة انتخابات الإعادة، تبدأ الحملة الانتخابية من يوم الثلاثاء 19 ديسمبر، وتتوقف الحملة الانتخابية في الاعادة بالنسبة لانتخابات المصرين بالخارج الساعة الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الخميس 4 يناير، و تتوقف الحملة الانتخابية في الاعادة بالنسبة لانتخابات المصرين بالداخل الساعة الثانية عشر ظهرا يوم الأحد 7 يناير.