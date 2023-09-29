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رئيس «مصر أكتوبر»: منذ 2014 نطلق الحملات الانتخابية المساندة للرئيس السيسي

كتب:

محمد أباظة
04:10 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الحزب استعرض خلال اجتماعات المكتب التنفيذي حجم الإنجازات التي حدثت خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حملة «بأمر الشعب»

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حزب مصر أكتوبر سبق وأطلق حملة «بأمر الشعب» في عام 2014، للمطالبة بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى للحزب التي يخوض فيها الحملة الانتخابية المساندة للرئيس السيسي.

«مصر أكتوبر» يدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الحزب خلال اجتماعاته استعرض الإنجازات التي تمت بالفعل على أرض الواقع، فضلا عن جهود الرئيس في استعادة الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، بجانب التطوير الكبير الذي شهده ملف التعليم، فضلا عن المبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية التي شهدتها قرى مصر، منها مشروع حياة كريمة، الذي غير من شكل الريف المصري بشكل كبير.

وأكدت جيهان مديح، أن قرار حزب مصر أكتوبر، بتأييد ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، ومواصلة الدعم له، جاء من منطلق النظر في كل الملفات السالف ذكرها، والتأكد من أنه استمرار الرئيسي السيسي، ضرورة حتمية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.