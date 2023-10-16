سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في كفر الشيخ

تعرضت عدة مراكز ومدن بمحافظة كفر الشيخ، إلى سقوط أمطار خفيفة، اليوم الاثنين، في ظل تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بكفر الشيخ

وسقطت أمطار خفيفة على مراكز ومدن بيلا والحامول وبلطيم ومصيف بلطيم، دون تأثير على الحركة المرورية أو حدوث تجمعات لمياه الأمطار.

درجات الحرارة في كفر الشيخ

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم السبت، العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة، فيما يشهد البحر المتوسط حالة خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1 إلى 1.75 متر، بينما تبلغ سرعة الرياح 32 كم في الساعة، على أنّ يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

استعداد كفر الشيخ لمواجهة فصل الشتاء

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه بالاستعداد لمواجهة فصل الشتاء، من خلال خطة تم وضعها لمجابهة موسم الأمطار والسيول، مكلفاً مدير عام غرفة الأزمات والعمليات بديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة، ورؤساء جهات المرافق المعنية، بالالتزام بالتكليفات المحددة، لكل فريق، إضافة للتعاون مع كل الجهات المعنية.