وكيل «تعليم كفر الشيخ»: تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وحصص المشاهدة للطلاب

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعا «أون لاين»، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة تفعيل مجموعات الدعم، وتفعيل خصص المشاهدة، إضافة إلى ممارسة الأنشطة المتعددة، واكتشاف المواهب، بحضور مديري الإدارات التعليمية، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، ومديري المراحل والمتابعة والتخطيط.

بدء تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي للطلاب

وأكد وكيل الوزارة، أنّه وجّه ببدء تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي للطلاب، خاصةً في الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، بأسعار مناسبة، موضحا أنّ مجموعات الدعم بديل مناسب للدروس الخصوصية، لأنه يشارك فيها أفضل وأشهر المُعلمين بالمدارس، كما أنّه من حق الطالب التسجيل في أي مجموعة، سواء داخل مدرسته المقيد فيها أو خارجها، موجها بتشكيل لجان فنية من التوجيهات المختصة، لاكتشاف المواهب، وتفعيل الأنشطة الطلابية.

وأشار «عبد الله» إلى أنّ هناك عددا من مصادر التعلم جرى توفيرها للطلاب، منها محتوى رقمي ومواد تعليمية على موقع الوزارة، وفي القنوات والمنصات، بالإضافة إلى شرح المُعلمين في المدارس ومجموعات الدعم المدرسي، مكلفا بتفعيل حصص المشاهدة بالفصول بين الطلاب فى المواد الدراسية المختلفة، ودمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي، من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس، من خلال القنوات التعليمية بمختلف مراحل التعليم، من خلال «السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر»، ما سيُساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: «الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية»، فضلا عن المساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم.

لجنة مقابلات مع المتقدمين لشغل وظيفة مدير شؤون مالية وإدارية

على جانب آخر، ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجنة مقابلات مع المتقدمين لشغل وظيفة مدير شؤون مالية وإدارية بإدارة سيدي سالم التعليمية، تسييرا للأعمال، لحين شغل الوظائف بالطرق القانونية، بحضور مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام.