تحرير 60 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، عدة حملات تموينية، أسفرت عن تحرير 60 محضرا تموينيا.

حملة تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط الآتي:

في مركز شبراخيت، جرى ضبط 14 مخبزا لإنتاجها خبز ناقص الوزن، ومخبزين أنتجا خبزا غير مطابق للمواصفات، ومثلهما توقفا عن الإنتاج بدون إذن، ومخبز لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

كما جرى تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين.

وفي حملة مماثلة بمركز أبو المطامير، جرى ضبط 4 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، وآخر تصرف في 10 شكائر دقيق بلدي مدعم، و3 أخرى لإنتاجها خبزا غير مطابق للمواصفات.

أما في مركز بدر، فجرى ضبط مخبز تصرف في 87 جوال دقيق بلدي مدعم، ومخبزين أنتجا خبزا غير مطابق للمواصفات، و5 مخابز أنتجت خبزا ناقص الوزن، ومخبزين لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف.

ضبط 3 مخابز في مركز إيتاي البارود

وتمكنت إدارة تموين إيتاي البارود، من ضبط 3 مخابز لتصرفها في 58 جوال دقيق بلدي، و14 أخرى لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، واثنين أنتجا خبزا غير مطابق للمواصفات، و60 علبة توابل، و60 علبة زبادي، و20 كيس مكرونة منتهية الصلاحية.

وجرى تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.