هل توجد صيغة معينة للدعاء للمتوفي؟.. استعن بـ9 عبارات دينية

الدعاء أفضل ما يقدمه الإنسان لصاحبه أو أهله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»، لذا نرصد خلال السطور التالية أبرز الأدعية التي يمكن الاستعانة بها للدعاء للمتوفى.

أفضل دعاء للمتوفى

ولا يوجد نص دعاء للمتوفى محدد يمكن التقيد أو الالتزام به، ولكن يمكن الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة وأن يخفف الله عنهم عذاب القبر، ومن أدعية الرحمة والمغفرة للمتوفى:

- اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

- اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

- يا الله هو عبدك وليس له من يرحمه سواك فاجعله مُنعمًا في قبره يا رب العالمين.

- اللهم أرزقه رضاك عليه في الدار الآخرة، وأرزقه شربة هنيئة من يد حبيبك محمد شربة لا يظمأ بعدها أبدًا.-يا من لا إله إلا أنت، أتوسل إليك أن ترزقه الثبات على الصراط المستقيم.

- اللهم اعف عنه اللهم اعف عنه اللهم اعف عنه بحق قولك الحق (أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ).

- يا رحيم يا كريم أسألك أن تجزه عن حسناته خير الجزاء، وأن تتجاوز عن خطاياه وأن تبدلها بالحسنات يا غفور يا رحيم.

صيغ مختلفة للدعاء للمتوفى

ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها خلال الدعاء للمتوفى:

- (اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر، وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ).

- (اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به. اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نوراً وضياء إلى يوم يبعثون).

-(اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة، واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يا رب اجعلهم من المكرمين المُنعمين).