«يناير الأسود» يقترب من الأهلي والزمالك.. 5 نجوم على أعتاب الرحيل

يبدو أن «يناير الأسود» يقترب من جدران قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، اللذين يقفان على مشارف وداع أهم نجومهما، في ميركاتو سيكلل تألق العديد من العناصر المؤثرة، بالخروج في رحلات احترافية مختلفة بين الخليج وأوروبا.

الأهلي يدفع ضريبة تألق نجومه في يناير

الأهلي يدفع ضريبة الهيمنة على إفريقيا، وتقديم أداء استثنائي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، الذي وضع يديه على جميع المسابقات الممكنة في الموسم المنقضي، ما جعل المارد الأحمر قبلة للأندية التي تبحث عن لاعبين بجودة وقيمة كبيرة.

الأهلي يقف على مسافة ليست بعيدة عن خسارة عدد من لاعبيه، لعل أبرزهم محمد عبدالمنعم، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن المارد الأحمر، في يناير، بعد دخوله دائرة اهتمام العديد من الأندية، الخليجية والأوروبية، مع رغبته في بدء تجربة جديدة خارج الدوري المصري، لذلك تجهز الإدارة أكثر من بديل للتوقيع في يناير.

محمد عبدالمنعم سيكون الخروج الأكثر تأثيرًا للأهلي، لكنه لن يكون الوحيد، إذ دفعت رغبة محمد مجدي قفشة في المشاركة بشكل ثابت خلال الفترة المقبلة، إلى مطالبته بالوجود أساسيًا أو الرحيل في يناير، من خلال تجهيز عروضًا خليجية، قد تمنحه فرصة أكبر للمشاركة وإثبات جدارته على الوجود والذهاب بعيدًا.

لم تخلو قائمة المرتقب خروجهم من القلعة الحمراء، من اسم محمد الضاوي كريستو، الذي وضعه تألقه في الصورة أمام عدد من الأندية، التي تسعى لضمه في يناير، رغم تمسك إدارة المارد الأحمر، بالإبقاء على اللاعب ومنحه فرصة للمشاركة، إذ يسعى نادي الترجي التونسي للظفر باللاعب، مستغلًا عدم مشاركته بشكل مستمر مع الفريق الأحمر، بحسب الإعلامي أمير هشام.

لاعبان يضعان الزمالك في ورطة

الزمالك الممنوع من القيد، سيكون على موعد مع رحيل عدد من لاعبيه، يأتي في مقدمتهم البانيني سامسون أكينولا، الذي لم يقدم أوراق اعتماده منذ وصوله إلى القلعة البيضاء، في أكتوبر 2022، لذلك قرر الزمالك الاستغناء عنه وفسخ التعاقد، خاصة أن تربطهما علاقة مضطربة في الوقت الحالي، بسبب تقديمه شكوى في الاتحاد الدولي ضد النادي، على خلفية عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، على أن ينتقل إلى بلدية المحلية، بحسب عدد من التقارير.

حتى تلك اللحظة لم يحسم موقف أحمد فتوح من الرحيل أو البقاء مع الزمالك، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي يقضي باستمراره وتحسين عقده مع القلعة البيضاء، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع الفريق الأبيض.

«فتوح سيوقع للنادي الذي سيدفع له 100 مليون جنيه».. هكذا أكد سيف زاهر استعداد لاعب الزمالك للرحيل عن الفريق في أي وقت، حال حصوله على عرض كبير تصل قيمته إلى 100 مليون جنيه.