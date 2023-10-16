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مدبولي يصل إلى الصين للمشاركة في منتدى «الحزام والطريق»

كتب:

أسماء زايد
12:43 م | الإثنين 16 أكتوبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة الصينية بكين، قبل قليل، للمشاركة نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، المُنعقِد في بكين خلال الفترة من 17 حتى 18 أكتوبر الجاري، تحت شعار «التعاون عالي الجودة للحزام والطريق.. معًا من أجل التنمية المشتركة والازدهار».

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء، يو جيانهوا، وزير وسكرتير عام الحزب الشيوعي للإدارة العامة للجمارك الصينية.

ومن المُقرر أن يلقي رئيس مجلس الوزراء، كلمة إبان فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، كما يعقد عدة لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الكبرى.

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