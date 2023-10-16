«النواب» يوافق على زيادة حصة مصر في بنك التنمية الإفريقي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي بشأن التصريح بالزيادة الخاصة 5/2031 الصادر في 5 مارس 2021 المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب مصر في 19650 سهما في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم STR وفقا لنظام النسبة، والتناسب Pro-rate، منها 1179 سهما مدفوعًا paid-up عبارة عن «521 سهم الزيادة العام السادسة + 658 سهم الزيادة العامة السابعة».

وتبلغ إجمالي قيمتها ما يعادل نحو 16.8 مليون دولار أمريكي، تسدد على قسطين متساويين، قيمة القسط الواحد ما يعادل نحو 8.4 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن عدد 18471 سهمًا قابلة للاستدعاء callable.

اتفاقية بنك التنمية الإفريقي

ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، فإن بنك التنمية الإفريقي أحد أهم وكبرى المؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في قارة إفريقيا، ويقوم بتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يكفل دعم قدرات دول القارة على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً وفاعلاً مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.

وتبلغ قيمة المساهمة الحالية لمصر في رأس مال بنك التنمية الإفريقي نحو 8.97 مليار وحدة حسابية (بما يعادل نحو 12.45 مليار دولار أمريكي).

وتحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة بعد نيجيريا في رأس مال البنك، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة بلغت نحو 6.014% من إجمالي المساهمات.

مشروعات بنك التنمية الإفريقي

واعتمد بنك التنمية الإفريقي منذ إنشائه وحتى أغسطس 2022 مشروعات في مصر بلغ إجماليها 130 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ نحو 5.1 مليار وحدة حسابية (ما يعادل 6.78 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يجاوز أكثر من 13 مرة ضعف رأس المال المدفوع لمصر.