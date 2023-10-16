وزير الزراعة يشارك في احتفالية «الفاو» بيوم الغذاء العالمي

شارك السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في احتفال منظمة الأغذية والزراعة الفاو، بيوم الغذاء العالمي بمقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما.

وأكّد شو دينيو مدير منظمة «الفاو» أهمية المياه والغذاء في عالمنا الحالي، مشددًا على أهمية المياه في وجود الغذاء وبالتالي خلق أنظمة غذائية صحية آمنة ومستدامة.

وأشار إلى بعض المحاولات التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المياه وادارتها بشكل جيد وإلى الابتكارات والحلول العلمية والاستثمار في المياه وإدارتها والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال وكذا أهمية انخراط المزارعين في هذا الآمر بالإضافة إلى نشر المعلومات داخل المجتمعات الزراعية.

تبني أنظمة غذائية مستدامة

ومن ناحية أخرى، لفت المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو إلى أهمية تبني أنظمة غذائية في كل المجتمعات، لافتًا إلى عدد من المحاور القائمة حاليًا نحو تبني أنظمة غذائية مستدامة في عدد من المناطق في دول العالم، مبينًا أنَّ «الفاو» حاليًا بدعم الشباب ومشاركتهم وعقد عدد من المنتديات العالمية في مجالات الأنظمة الغذائية وتحقيق ألأمن الغذائي لشعوب العالم.

وحضر الاحتفال السفير بسام راضي رئيس البعثة الدبلوماسية في روما والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.

رفع مستوى الأمن الغذائي

كانت وزارة الزراعة قد أصدرت بيانا مشتركا مع منظمة الأغذية والزراعة، إذ أشاد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون القائم بين الوزارة وكل المنظمات الدولية وشركاء التنمية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي والتي يأتي على رأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إذ يتمّ تنفيذ عدد من المشروعات التي تستهدف رفع مستوى الأمن الغذائي وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتحفيز التمويل لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في مجال الزراعة والتي كان آخرها التعاون في اطلاق مبادرة فاست FAST للتحول المستدام في مؤتمر الأطراف المعني بالمناخ الذي عقد في نوفمبر العام الماضي بمدينة شرم الشيخ.

كما أكد أن القيادة السياسية في مصر والحكومة حريصة على الاستغلال الأمثل لكل موارد المياه المتاحة من مصادرها المختلفة، والاستفادة منها بكل السبل من خلال إقامة محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف الزراعي تصل طاقتها إلى ما يزيد عن 13 مليون متر مكعب يومياً وتعظيم التوجه نحو ترشيد استخدامات المياه والتحول إلى نظام الري الحديثة والتوسع في التطبيقات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال والجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة في حصد مياه الأمطار وزراعة الوديان مع تعزيز البحوث التطبيقية التي تساعد في استنباط أصناف وهجن قليلة الاحتياج للمياه وعالية الإنتاجية ومبكرة النضج مع الحد من زراعات المحاصيل الشرهة للمياه، لدرجة أن كل هذه الإجراءات وغيرها جعلت مصر في مقدمة الدول الأعلى كفاءة في استخدام وإدارة المياه.

كما أوضح وزير الزراعة أنَّ الدولة المصرية تبذل جهودًا جبارة في سبيل تعزيز النظم الغذائية والزراعية استهدافًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الإنتاجية الزراعية والاستخدام المستدام للموارد الزراعية الطبيعية، كل ذلك وصولًا إلى رفع مستوى الأمن الغذائي.