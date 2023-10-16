قرار جمهوري بالترخيص للبحث عن البترول واستغلاله في غرب وادي النطرون

أصدَر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بإصدار القانون رقم 10 لسنة 2023، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «يونايتد إنيرجي إيجيبت ليمتد»، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي النطرون بالصحراء الغربية.

يأتي ذلك بعدما أقرّ مجلس النواب مشروع القانون بشأن تلك الاتفاقية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر قبل قليل، القرار الجمهوري، بشأن إصدار هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارًا من يوم 27 فبراير الماضي.