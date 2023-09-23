أسبوع في مصيف بلطيم بـ210 جنيهات.. «الغالي يرخصلك»

أكد محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة في مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أن باستطاعة أي شخص أو أسرة كاملة قضاء أسبوع كامل في مصيف بلطيم حاليا، والذي يتميز بالشواطئ الساحرة، مع وجود الحدائق والبساتين، بـ210 جنيهات في 7 أيام.

مصيف أسبوع في بلطيم بـ210 جنيهات

وأوضح «الخطيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصيف بلطيم حاليا تبلغ نسبة الإشغالات به نحو 55%، وهي نسبة جيدة للغاية في مثل هذا التوقيت، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد خلال أيام، مشيراً إلى أنه بمقدور أي شخص قضاء أسبوع كامل مع أسرته في شاليه صف تاني أو ثالث بمبلغ 210 جنيهات، أي ما يعادل 30 جنيها في اليوم.

انخفاض الأسعار في مصيف بلطيم

وأشار أيضاً إلى أن أسعار مصيف بلطيم تراجعت حاليا مقارنة بأسعار شهري يوليو ويونيو الماضيين، حيث سجل اليوم الواحد في مثل هذه الشاليهات 500 جنيه، واصفا الأسعار بعبارة «صيف الغالي يرخصلك».

الجدير بالذكر أن مصيف بلطيم يضم 6 شواطئ تستقبل الزائرين والمصطافين من شتي محافظات وربوع مصر بالمجان.