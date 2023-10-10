افتتاح معرض محاربة الغلاء في البحيرة بتخفيض السلع الغذائية 30%

افتتح اللواء محمد عيسي عمار، رئيس مركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، معرض محاربة الغلاء بالمدينة، إذ أكد على استمرار فتح المنافذ أمام المواطنين وتوافر كل السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، مشددة على ضخ السلع بجودة عالية.

افتتاح معرض محاربة الغلاء في البحيرة

كما وجه رئيس المدينة الشكر لكل الشركات والتجار المشاركين، التي استهدفت التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كل المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية، والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

متابعة جودة المنتجات في معرض محاربة الغلاء

وتقوم الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بالمتابعة الدورية والمستمرة للتأكد من توافر كل السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية المخفضة، وكذلك الوقوف على جودة المنتجات المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

جاء افتتاح المعرض تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وعرض كل السلع الغذائية واللحوم والخضروات والفاكهة والمجمدات بالأسعار التنافسية، والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25% إلى 30%.