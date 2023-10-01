ارتفاع نسبة الإقبال على مصيف بلطيم 20% خلال العام الجاري

قال محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام في مصيف بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، أن مصيف بلطيم هذا العام، شهد حركة توافد وإقبال كبير للغاية عن العام الماضي نظرا لتطوير العديد من الخدمات المصيفية به.

20% زيادة في عدد المصطافين عن العام الماضي

أوضح «الخطيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مصيف بلطيم شهد زيادة في أعداد المصطافين خلال صيف 2023، بنحو 20% عن العام الماضي، حيث سجل توافد هلال عام 2022 المنقضي نحو 3 ملايين زائر، بينما سجل هذا العام نحو 3 ملايين و600 ألف مصطاف.

شواطئ مجانية وخدمات تراجع ترفيهية

وأشار إلى أن مصيف بلطيم، في محافظة كفر الشيخ، يتميز بوجود 6 شواطئ مجانية، تقع على سواحل البحر الأبيض المتوسط ، وخدمات ترفيهية وملاهي، وتوفير كافة الخدمات من أسواق خضروات، وأسماك، ولحوم، علاوة على وجود منشئ سياحي لكبار السن، وذوي الهم.