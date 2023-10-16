رئيس جامعة حلوان: جميع الكليات تشهد طفرة في نقل البيانات على نظام «ابن الهيثم»

تفقد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، للاطمئنان على انتظام العملية الدراسية وكان في استقباله الدكتور أسامة إمام، عميد الكلية.

وخلال الزيارة عقد رئيس جامعة حلوان اجتماعا للوقوف على آخر مستجدات منصة جامعة حلوان للكتاب الإلكتروني، بحضور الدكتور عمرو السيد، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة ومدير مركز الحساب العلمي.

وجرى مناقشة خطوات التحول الرقمي بجامعة حلوان والمعوقات التي تواجه جامعة حلوان، مؤكدا أن الجامعة شهدت طفرة كبيرة في نقل البيانات على نظام ابن الهيثم خلال فترة وجيزة.

استحداث نظام مطور بأحدث الإمكانيات

وشدد على ضرورة استحداث نظام مطور بأحدث الإمكانيات يؤدي إلى سرعة في الأداء، ويتضمن لغة برمجة حديثة تكون صالحة لأي نظام بعد ذلك وهذا يتطلب بنية تحتية قوية، لذا يجب الاهتمام بتجهيز مجموعة مدربة ذات كفاءة للدعم الفني، وحث على إزالة أي تحديات أو معوقات تعوق إدخال بيانات الطلاب.

وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أنه جرى النشر على المنصة طبقا للمواصفات، وجرى رفع حتى الآن 2860 كتابا وتسجيل 1353 من أعضاء هيئة التدريس لديهم كتب فعلية داخل المنصة.