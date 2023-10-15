رئيس جامعة حلوان: نقدم الدعم الكامل لبناء خريج يواكب سوق العمل

أوضح الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن جامعة حلوان تقدم الدعم والاهتمام الكامل لبناء خريج يستطيع مواكبة احتياجات سوق العمل محليا وإقليميًا ودوليًا، مشيرا إلى أن كلية التربية الرياضية تقدم أسلوبا دراسيا أكاديميا متميزا يعمل على تنمية المهارات والمواهب.

زيارة لكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

جاء ذلك وفقا لبيان جامعة حلوان الذي يفيد زيارة الدكتور السيد قنديل، لكلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة، وتفقد اختبارات التأهيلي دكتوراه، وكان في استقباله الدكتورة أمل عبدالله، عميدة الكلية والسادة الوكلاء.

وعقد اجتماع مع رواد وعلماء علوم الرياضة من كليات التربية الرياضية في مصر، وقد جرى مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بمجالات التوظيف لخريجي الكليات، وإدراج البرامج المستحدثة لمواكبة سوق العمل.

واستقبلت كلية التربية الرياضية للبنات جامعة حلوان مجموعة من علماء الرياضة في مختلف التخصصات ضمن الاختبارات لتأهيلي الدكتوراه.

ومن جانبها أشادت الدكتورة أمل عبدالله، عميدة الكلية بالتنظيم والتجهيزات المتميزة، وشكرت فريق العمل وعلى رأسهم كنترول التأهيلي بقيادة الدكتورة صفية محي الدين على مدى التنظيم والتفاني في العمل.

وصرحت الدكتورة منار شاهين، وكيل الكلية للدراسات العليا، والبحوث بنجاح الاختبارات النظرية والشفوية على مدار أربع أيام من 10 إلى 12 أكتوبر النظري ويوم 14 أكتوبر 2023 الاختبار الشفوي.