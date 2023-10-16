«النواب» يوافق نهائيا على اتفاق تطوير ميناء سفاجا البحري

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون منح شركة مواني أبوظبي التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى لمدة 30 عاما.

وجاء مشروع القانون في 3 مواد متضمنة مادة النشر، بخلاف الأحكام الواردة في العقد المرافق له والجداول الملحقة به.

تطوير البنية الفوقية

وتضمنت الملامح الأساسية لمشروع القانون المادة الأولى: «منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس، المكونة من تحالف شركات (أبو ظبى للمواني شركة مساهمة عامة شركة جولدن انكور شيبس اوبريتور ليمتد – شركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد)، وفقا أحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به».

المادة الثانية حددت مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.

مناقشة التشريعات وجدول أعمال الجلسة

المادة الثالثة وهي مادة النشر التي حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفي سياق آخر، وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التحية لعدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، لالتزامهم بحضور الجلسات في أثناء مناقشة التشريعات وجدول أعمال الجلسة.