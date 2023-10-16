توزيع 5250 قطعة ملابس على الأولى بالرعاية مجانا في كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، افتتاح معرض ملابس جمعية الأورمان اليوم الاثنين بمركز دسوق، حيث تم توزيع 5250 قطعه ملابس على الأطفال والأسر الأولى بالرعاية بالمجان، والتي تعود بالنفع علي المواطنين.

القرى المستفيدة من توزيع الملابس

وأشار محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم، إلى أن الفئات المستفيدة من معرض الملابس بمدينة دسوق، هم سكان مدينه دسوق، وقرى كفر إبراهيم، وشباس الملح، ومحلة أبو علي، وشباس الشهداء، والصافية، وعزبه السترى ، وكفر إبراهيم ، وحي البدالة، وحي الكشله عزبة الإبراهيمية، وذلك تحت التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

استمرار معارض الخير

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن تلك المعارض مستمرة على مدار العام بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين البسطاء.

جاء ذلك بحضور عادل درغام، مدير فرع جمعية الأورمان في كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بمدينة دسوق بالمحافظة.

يذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، قد نظم عدد من المعارض الخاصة بتوزيع الملابس والأحذية وشنط المدارس على المواطنين، والأسر الفقيرة، وذلك بعدد من المدن والمراكز في كفر الشيخ.