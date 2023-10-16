أسعار السلع الغذائية بعد تخفيض الأسعار في القاهرة

تواصل أجهزة محافظة القاهرة متابعة تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار للسلع الاستراتيجية؛ لتخفيف العبء عن المواطنين.

ونستعرض قائمة أسعار السلع التي أعلنتها محافظة القاهرة للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية، وتحديدا شركة «النيل» منها ما يلي:

السلع الغذائية

- سكر حر 27 جنيها للكيلوجرام.

- زيت خليط 800 ملل 40 جنيهًا.

- أرز بلدي عريض الحبة 22 جنيها للكيلوجرام.

- أرز مستورد 20 جنيها للكيلوجرام.

- دواجن برازيلي مجمدة 85 جنيهًا للكيلوجرام.

- طبق بيض 30 بيضة 125 جنيهًا.

- دواجن محلي مجمدة 105 جنيهات للكيلوجرام.

- حبات فول معبأ 500 جرام 12جنيهًا.

- دومتي 250 جرامًا 14 جنيهًا.

- عدس أصفر 500 جرام 22 جنيهًا.

- زيت هدية خليط 700 ملل 31 جنيهًا.

- زيت الممتاز خليط 700 جرام 31 جنيهًا.

- زيت قليه خليط 2.1 لتر 97.75 جنيه.

- هنادي زيت خليط 700 ملل 34 جنيهًا.

- حليب بخيره 500 ملل 15 جنيهًا.

- مكرونة 17.50 جنيه للكيلوجرام.

- مكرونة 350 جرام بـ5.75 جنيه.

أسعار السلع الغذائية

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار متابعة مبادرة تخفيض الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين، والمبادرة تستمر لمدة 6 أشهر، وعلى المحلات وضع الأسعار في مكان واضح أمام المواطنين، وعدم السماح بأي تلاعب أو تجاوز في الأسعار.