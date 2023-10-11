سعر كيلو الأرز الشعير اليوم الأربعاء.. وصل كام في الأسواق؟

سجل سعر كيلو الأرز الشعير اليوم الأربعاء، نحو 14 جنيهاً و90 قرشاً للأرز عريض الحبة، بينما سعر سجل كيلو الأرز رفيع الحبة، نحو 13 جنيهاً و95 قرشاً.

وتنشر «الوطن»، في هذا التقرير، سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء، في الأسواق، وجاءت كالتالي:

الأرز الشعير اليوم

- سعر طن الأرز الشعير اليوم واسع الحبة 14 ألفًا و900 جنيه

- بينما سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة 13 ألفًا و950 جنيها

وفرة في المعروض للأرز الشعير

وتشهد الأسواق وفرة جيدة في الأرز الشعير المعروض، سواء داخل الأسواق العامة أو المتاجر والمحلات، على نطاق محافظات الوجهين البحري والقبلي، بحسب الخبير الاقتصادي، أحمد أبو علي.

سعر الأرز الشعير اليوم

وأضاف «أبو علي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الأرز الشعير اليوم في تراجع محدود، بلغ نحو 100 جنيه للطن عريض الحبة، و50 جنيهًا للطن رفيع الحبة.

ولفت إلى أن محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ سوف تنتهيان من حصاد المساحات المنزرعة بالأرز الشعير، بنحو 82%، وذلك على مستوى إجمالي مساحات زراعة الأرز الشعير في محافظات الجمهورية.