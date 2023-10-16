خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز عبر «إنجاز»

أتاحت السهودة خدمة الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية برقم الجواز، للوافدين على المملكة، من خلال منصة إنجاز الإلكترونية للقيام بهذه العملية بسرعة وسهولة.

ويمكن للأشخاص بجانب الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز، تقديم طلب للزيارة العائلية أو الشخصية من خلال منصة إنجاز أو بوابة التأشيرات.

الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز

وفى التقرير التالي، تستعرض «الوطن» خطوات الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز، وتأتي كالتالي:-

1. زيارة موقع وزارة الخارجية السعودية من هنا.

2. ابحث عن خانة الخدمات الرقمية واضغط على «استعلام عن الطلبات التي جرى تقديمها» أو ما يشابه.

3. كتابة رقم الطلب وتأكد من صحته.

4. إدخال رقم جواز السفر بشكل صحيح وتأكد من صحته.

5. إدخال رمز الصورة المعروضة للتحقق من الأمان.

6. اضغط على زر استعلام أو أيقونة مماثلة.

7. ستظهر لك شاشة تعرض بعض البيانات الخاصة بالتأشيرة المطلوبة، تحقق من هذه البيانات ومراجعتها بعناية.

صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز

ويمكن اتباع الخطوات التالية لاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية باستخدام رقم جواز السفر عن طريق منصة إنجاز، كالتالي:

1. الدخول إلى منصة إنجاز، وهي المنصة التابعة لوزارة الخارجية السعودية، من خلال منصة التأشيرة الإلكترونية.

2. الضغط على أيقونة خيارات الاستعلام المتاحة.

3.إدخال جميع البيانات المطلوبة والكاملة للحصول على التأشيرة الإلكترونية السعودية.

4. تأكد من كتابة كود التحقق الرسمي بشكل صحيح ومدقق في المكان المخصص له.

5. التحقق من صحة جميع البيانات والمعلومات التي قمت بإدخالها.

6. اضغط على زر استعلام للتأكد من صحة البيانات والحصول على معلومات حول صدور التأشيرة.