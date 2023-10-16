مديريات التعليم تعلن جدول امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل

أعلن عدد من المديريات التعليمية جدول امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2023-2024، والذي يبدأ نهاية الشهر الجاري بالمدارس وفقا للمواعيد المحددة والمعلنة، مشيرًا إلى أنّه يتم عقد الامتحانات، خلال اليوم الدراسي تحت الإشراف الفني والإداري للإدارات التعليمية.

امتحان شهر أكتوبر لصفوف النقل

وأكدت المديريات التعليمية، أنّ امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل غير موحدة على مستوى الجمهورية، ويكون خلال اليوم الدراسي ولا يخل بنظام الدراسة طول اليوم، ويتولى الموجهون وضع الأسئلة تحت أشراف الموجه الأول للمادة وفقًا لمواصفات الفنية للامتحان.

وشددت المديريات التعليمية، علي تطبيق درجات المواظبة والسلوك، مشيرا إلي أنه يتم عقد الامتحان في كل ما درسه الطالب خلال شهر أكتوبر، وتتضمن جزئيات قصيرة «اختيارية»، يتم تصحيحها بالمدرسة االتنسيق مع الإدارة التعليمية.