«التعليم»: مسابقة تكميلية لشغل 14 ألف وظيفة معلم فصل ورياض أطفال

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ وزارة التربية والتعليم تنسّق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإتاحة مسابقة تكميلية لمسابقة الـ30 ألف معلم الدفعة الأولى «معلم فصل ورياض الأطفال»، في المحافظات التي يكتمل لم فيها العدد المطلوب والمحدد للمسابقة من قبل.

مسابقة تكميلية لـ30 ألف معلم

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه سيتم إتاحة التقديم للمسابقة التكميلية للجميع، إضافة للذين تقدموا ولم يجتازوا الاختبارات في المسابقة الأصلية، أو كانت لديهم ظروفا تمنعهم عن استكمال الاختبارات والتدريبات.

ولفت إلى أنّ المسابقة التكميلية ستكون لنحو 14 ألف معلم، بعد أن انتهت الدفعة الأولى من المسابقة إلى قبول 16 ألف فقط من المتقدمين للاختبارات والتدريبات، لافتا إلى أنّ المسابقة التكميلية ستكون فرصة ثمينة للخريجين حسب الشروط الموضوعة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو حتى من لم يتمكنوا من القبول في بعض التدريبات والاختبارات التي أجريت على المتقدمين للمسابقة، وبالتالي ستكون المسابقة التكميلية متاحة لمختلف الفئات حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص.