تحرير 4 محاضر ضد أصحاب محال تبيع بسعر مرتفع.. والتحفظ على 240 علبة سجائر

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المحال التجارية والمخابز؛ للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار المحددة وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر ضد أصحاب محلات في العاشر من رمضان لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وجرى التحفظ على 240 علبة سجائر.

حملة لرفع الإشغالات

وفي سياق آخر، شنت الأجهزة الأمنية في مركز ديرب نجم، شن حملة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة الرئيسية لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وفي حي أول الزقازيق، تابع رئيس الحي بالتواجد بشارع العشرين بمنطقة الحناوى، أعمال إصلاح كسر بماسوره مياه بالشارع بالتنسيق مع قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة لسرعة حل المشكلة وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وفي مركز بلبيس بالوحدة المحلية بأولاد سيف، شنت حملة لرفع وإزالة كافة الإعلانات المخالفة بمختلف شوارع قرية أولاد سيف، وأسفرت الحملة عن إزالة 8 لافتات إعلانية مخالفة.